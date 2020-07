Sul pazzo gossip dell’estate Stefano De Martino Marcuzzi interviene anche Belen Rodriguez, in maniera diretta. E spuntano nuove immagini riguardo al flirt.

Visualizza questo post su Instagram Chi sei tu in questa foto? Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 9 Lug 2020 alle ore 4:28 PDT

Le voci sul gossip Stefano De Martino Marcuzzi si fanno sempre più insistenti. Ed a nulla sembrano valere le smentite di rito di tutti gli attori protagonisti di questa vicenda amorosa che sta infuocando l’estate.

In tanti sono a caccia di prove ed indizi che invece possano servire a confermare il rumour. Intanto ha parlato anche Belen Rodriguez, che ha bollato tutte queste voci tra il suo ormai per la seconda volta ex partner e la collega di Mediaset. In realtà il termine utilizzato è di ben altro tenore, ma tant’è. Chiaramente queste voci non possono fare piacere né alla 35enne showgirl argentina che ai due presentatori televisivi. E mentre Stefano De Martino se ne sta tutto sommato in silenzio, lasciando che sia il suo ufficio stampa a smentire le voci che circolano sul suo conto, anche Alessia Marcuzzi non commenta.

Stefano De Martino Marcuzzi, quel fiore cosa vuol dire?

Visualizza questo post su Instagram Sound on 🔈 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 1 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

La 47enne romana ha già dovuto sopportare le illazioni circolate nel suo conto nelle ultime settimane in merito ad una presunta crisi con Paolo Calabresi Marconi, suo marito. Nessun problema, a quanto pare: la coppia si è poi fatta vedere in pubblico mentre andava d’amore e d’accordo. Ma spuntano fuori alcuni scatti dal web. In una foto c’è il trio Belen Stefano De Martino Marcuzzi al completo. In altre due il campano e la romana mostrano un giardino con lo stesso, particolarissimo fiore blu-viola. Segno che erano nello stesso posto? Le immagini risalirebbero allo scorso maggio, come evidenziato da Bitchyf.

Visualizza questo post su Instagram Que linda que es la vida 🌊🌈 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:24 PDT