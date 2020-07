Agguato nella notte: ragazzo freddato a colpi di pistola, ferito l’amico

Nella serata di ieri a Casoria, in provincia di Napoli, un ragazzo di 18 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava con degli amici, uno dei quali rimasto stato ferito nell’agguato.

Un ragazzo di 18 anni incensurato è stato freddato a colpi di pistola nella serata di ieri, mentre si trovava insieme ad alcuni amici. È accaduto a Casoria, comune in provincia di Napoli, intorno alle 22. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due uomini sarebbero arrivati in via Castagna a bordo di un’auto: uno è rimasto all’interno dell’abitacolo, mentre il secondo è sceso con una pistola in mano ed ha iniziato a sparare contro il 18enne. Sette colpi in totale, di cui quattro andati a segno che non hanno lasciato scampo al giovane, deceduto durante il trasporto in ospedale. Ferito lievemente anche un amico della vittima raggiunto da un proiettile al fianco.

Casoria, ragazzo 18enne freddato a colpi di pistola in strada: ferito anche un amico della vittima

Una vera e propria esecuzione, quella consumatasi nella tarda serata di ieri, mercoledì 8 luglio, a Casoria, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 18 anni incensurato è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in strada insieme ad alcuni amici. La vittima, stando a quanto riporta Fanpage, mentre si trovava nella terza traversa via Castagna è stato raggiunto da due uomini a bordo di un’auto. Uno di questi è sceso dal veicolo a volto coperto ed armato di pistola ed ha esploso sette colpi calibro 7.65 all’indirizzo del 18enne, quattro dei quali sono andati a segno, tra cui uno al torace.

Il personale medico del 118, giunto sul luogo, ha trasportato il ragazzo all’ospedale San Giovanni Bosco, dove purtroppo è arrivato senza vita. Nello stesso nosocomio è stato portato anche uno dei tre ragazzi che si trovava insieme alla vittima, rimasto ferito non gravemente ad un fianco.

Sull’agguato stanno indagando ora i carabinieri di Castello di Cisterna e di Casoria per cercare di ricostruire quanto accaduto e rintracciare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le ragioni che hanno portato all’omicidio del giovane.

Da chiarire anche, come riporta Fanpage, se il movente possa essere collegato alla criminalità organizzata.

