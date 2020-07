Cecilia Rodriguez, bellissima nell’ultimo scatto su Instagram – FOTO

Cecilia Rodriguez, bellissima nell’ultimo scatto su Instagram. Non è mai stata così tanto bella, record di likes sul social network

Cecilia Rodriguez ha fatto impazzire i fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram. Bella da togliere il fiato, ha fatto record di likes con la foto in cui pubblicizza il suo orologio.

Cecilia Rodriguez, che schianto nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram: non è mai stata così bella

Cecilia nel mondo dello spettacolo ha fatto discutere come personaggio tanto quanto la sorella. Infatti fino a qualche anno fa stava con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne. I due avevano una storia molto seria, stavano insieme da quattro anni e facevano tantissimi progetti insieme, quando lei è entrata nel Grande Fratello Vip ha conosciuto Ignazio Moser, il figlio del ciclista. Lui all’inizio aveva una cotta per Ivana (che dopo il reality ha trovato l’amore con Luca Onestini, il suo compagno di viaggio) poi il suo sguardo è stato rapito da Cecilia, che purtroppo per lui era già fidanzata con Francesco. I due si sono avvicinati nella casa e, all’improvviso, è esplosa la passione. Cecilia ha lasciato Francesco tra le lacrime e si è messa in gioco con Ignazio.

La gente pensava che non sarebbero durati, invece col passare del tempo hanno dimostrato che n’è valsa veramente la pena giocarsi tutto l’uno per l’altro. Oggi sono felici, complici e innamorati come se il tempo non fosse mai passato da quel reality a cui hanno partecipato assieme.