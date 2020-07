Coronavirus: allarme sui danni al cervello, lo studio

Coronavirus, è allarme per i danni al cervello: uno studio pubblicato sulla rivista Brain svela i problemi cerebrali che potrebbero sviluppare i pazienti.

Uno studio effettuato in Gran Bretagna da un team di neurologi e pubblicato sulla rivista Brain ha posto l’accento sui problemi cerebrali che potrebbero sviluppare i pazienti nel corso del tempo. Il coronavirus è ancora un problema che riguarda gran parte del mondo nonostante in alcuni Paesi, compreso l’Italia, si sia tornati alla vita normale seppur con alcune regole da seguire. Gli studi degli scienziati, in questi mesi, non si sono mai fermati e un nuovo studio mette in evidenza la possibilità che nei pazienti si sviluppino problemi che potrebbero svilupparsi anche in ictus.

Coronavirus, i problemi cerebali futuri secondo uno studio inglese

Quali sono, dunque, i problemi cerebrali che potrebbero sviluppare i pazienti contagiati dal Covid 19? Gli scienziati, come scrive il portale Money, hanno evidenziato il rischio di sviluppare quella che viene chiamata encefalomielite acuta disseminata (Adem). Lo studio inglese, dunque, confermerebbe quanto avevano giò evidenziato i medici: il Covid non colpirebbe solo il sistema respiratorio, ma causerebbe danni anche al sistema cerebrale.

“Stiamo vedendo cose nel modo in cui il coronavirus colpisce il cervello che non avevamo mai visto prima con altri virus”, ha spiegato il dott. Michael Zandi, autore senior dello studio e consulente presso l’NHS dell’University College London Hospitals.

Gli studi sul Covid 19, tuttavia, non sarebbero ancora conclusi. Gli esperti, infatti, sottolineano quanto sia importante continuare a monitorare la situazione per individuare tutti i problemi derivanti dal contagio da coronavirus. Nel mondo, il numero dei contagiati ha superato i 12 milioni.