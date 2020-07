Elettra Lamborghini pitonata fa sognare, serie di FOTO da infarto

Elettra Lamborghini sfoggia tutto il leopardo che è in lei. Non importa quando e come, l’importante per lei è mostrare. E i suoi fan sono senza parole

Parola d’ordine: leopardato. Elettra Lamborghini ogni giorno fa uscire il leopardo che è in lei. In ogni situazione, con diversi outfit, per i tatuaggi. Per lei è fondamentale. Chi segue il suo profilo Instagram avrà notato questa sua ossessione, per non parlare poi del suo lato b. Anche quello non può mancare. Sono 5,8 milioni di follower che quotidianamente si divertono a seguire e commentare i suoi post.

Elettra Lamborghini, foto da infarto