Elisa D’Ospina al mare, il costume fa fatica a contenere il décolleté – FOTO

Elisa D’Ospina ha deliziato i suoi fan con uno scatto in costume: il suo seno è esplosivo come al solito.

Elisa D’Ospina è una modella curvy italiana molto apprezzata dal pubblico. La ragazza ha iniziato a sfilare nel lontano 2007 e si è anche laureata in Scienze della Comunicazione. La classe 1983 è molto conosciuta dal popolo italiano in virtù della sua lotta contro i disturbi alimentari ed è stata scelta dal Ministero della Salute come testimonial per ‘La tre giorni della salute’. Negli ultimi anni è stata ospite fisso di ‘Detto Fatto’ mentre nel 2016 è entrata a far parte della giuria di ‘Miss Italia’. Elisa, poco fa, ha condiviso in rete uno scatto favoloso mostrando a tutti il suo décolleté da urlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Claudia Ruggeri statutaria in riva al mare: fisico da urlo – FOTO

Lo scatto in costume di Elisa D’Ospina

La D’Ospina ha deliziato i suoi fan con uno scatto in costume. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.