Elisabetta Canalis, reggiseno e slip, Instagram infuocato – FOTO

Elisabetta Canalis, reggiseno e slip, Instagram infuocato. L’attrice ha fatto impazzire i suoi followers con lo scatto che ha pubblicato a casa

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto che ha fatto girare la testa ai suoi followers: con un semplice completo intimo addosso color carne e l’aria assonnata, ha fatto record di likes su Instagram.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE —> Vi ricordate Annuccia? Oggi ha 25 anni ed è così

Elisabetta Gregoraci e lo scatto in intimo, è sempre uno schianto

I commenti sotto le sue foto non si sprecano. “Anche oggi mi sono svegliato e non ho questa visuale come buongiorno, questa storia deve finire” scrive un utente, scatenando le risate dei followers. E poi ancora: “Ti seguo da sempre, ho visto tutti i tuoi film e mi incanto ogni volta che vedo il tuo viso dolce. Sei meravigliosa e sei una delle mie persone preferite al mondo”. “Sei proprio sicura che questa sia una “italian breakfast”? Io non mi sveglio affatto così la mattina, una colazione del genere non l’ho mai ricevuta! Scherzi a parte, sei incredibile, gli anni passano per tutti tranne che per te. Ma come fai?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Mimmo de I Cesaroni? Oggi è così

“Sei un incanto, la tua bellezza non ha eguali. Ricordo ancora il tuo esordio, sembra ieri e guardati adesso: sei una donna con la D maiuscola. Continua così, non cambiare mai” le scrive un suo fan, e così tanti altri ancora. “L’Italia è un Paese bellissimo, soprattutto perché esistono donne italiane belle come te. Sei davvero il nostro orgoglio, oltre ad essere un incanto fisicamente lo sei anche veramente in tutti i sensi!”.