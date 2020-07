Non è più una ragazzina ma è come se lo fosse ancora, Federica Fontana. Almeno esteriormente il tempo per lei sembra non essere affatto trascorso, che bella.

In diversi appassionati di calcio ricorderanno Federica Fontana, nella trasmissione calcistica di Mediaset ‘Guida al Campionato’. Lei era la valletta bionda che dal 2001 al 2006 fece parte del cast del programma condotto da Alberto Brandi e che annoverava anche la presenza dell’amatissimo Maurizio Mosca.

Dopo diverse altre apparizioni televisive di un certo peso (si va dalle prime della seconda metà degli anni ’90 ad altre più recenti) nel frattempo la bella monzese si è anche sposata. Il suo matrimonio con il marito Felice Rusconi ormai non è più così recente. Risale al 2007 la data nella quale Federica ed il manager pubblicitario si sono detti si. E poi sono arrivati anche i loro due figli, Noè e Sofia. L’amore va a gonfie vele, Fede è una mamma super, sempre molto attiva e che saltuariamente torna al lavoro per questo o quel progetto e nel mezzo fa bene a godersi la vita.

Federica Fontana, sempre bella come quando era ragazza