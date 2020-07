Federica Nargi in simbiosi con il mare in vacanza nel Salento

Federica Nargi ha condiviso sul noto social network Instagram uno scatto in costume spiazzando di fatto i numerosissimi fan

Feredica Nargi, classe 1990 e romana doc, è conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione nel 2008 alla trasmissione Veline che ha vinto insieme alla sua controparte bionda Costanza Caracciolo. Le due showgirl furono le veline di Striscia la notizia per quattro edizioni consecutive dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012 e con Costanza, Federica Nargi partecipò alla primissima edizione di Pechino Express.

Negli anni è stata testimonial di vari brand si abbigliamento e gioielli. Nel 2016 entra nel cast della fiction di Canale 5 “Il bello delle donne…alcuni anni dopo”, con Claudia Cardinale e nell’ottobre 2017 ha partecipato come guest-star al programma di Italia 1 Big Show condotto da Andrea Pucci.

Nel Marzo del 2009 Federica Nargi inizia una storia d’amore con il calciatore Alessandro Matri e nel 2016 diventano genitori di due bambine: Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019. Federica ha affermato, a proposito del rapporto con Alessandro dopo la nascita delle bambine: ”Eravamo già molto uniti prima e adesso lo siamo ancora di più.”

Federica Nargi e lo scatto in costume che ammalia i fan

Visualizza questo post su Instagram 💙 Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 9 Lug 2020 alle ore 11:11 PDT

Federica, insieme a suo marito Alessandro Matri e alle loro figlie, ha iniziato le vacanze. In questi giorni il suo profilo Instagram è popolato dalle sue foto in costume che lasciano i fan a bocca aperta. La ex velina sta trascorrendo una vacanza con la sua bella famiglia nel Salento, più precisamente a Togo Bay Beach come ha specificato con le geolocalizzazione nelle sue foto la stessa Federica.

La stessa Federica però, a prescindere dai paesaggi meravigliosi che condivide nei suoi scatti di Instagram, illumina e fa splendere chi le sta intorno. Giorni di relax, sentimenti che la bellissima romana intende condividere con i suoi tanti utenti. L’ultimo scatto che ha postato la ritrae seduta sulle ginocchia nel bagnasciuga con un bel bikini azzurro come l’acqua del mare alle sue spalle.

Visualizza questo post su Instagram 🇮🇹 #alberobellotrulli #italiabella Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 5 Lug 2020 alle ore 6:25 PDT

Capelli al vento che sanno di salsedine e la pelle ambrata di chi ha trascorso l’intera giornata al sole. Felicità nel volto di Federica, e i suoi fan apprezzano questo aspetto della mamma romana.

