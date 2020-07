Fiordaliso, il viso è stravolto. Qualche ritocco di troppo – FOTO

Fiordaliso la cantante italiana di musica pop rock ha forse esagerato con i ritocchi. Guardate come è diventata, il suo viso è stravolto

Marina Fiordaliso all’anagrafe, per tutti semplicemente Fiordaliso. La cantautrice italiana di musica pop rock ha sconvolto i suoi lineamenti. Girano molte voci sul suo conto, c’è chi pensa che la sua trasformazione in viso sia dovuta a qualche ritocco di troppo, il suo aspetto in effetti è molto cambiato negli ultimi anni. Ma nessuno sa quale sia la verità.

Fiordaliso, l’età avanza e il ritocco serve