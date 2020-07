Incidente Michele Bravi, il cantante patteggia per omicidio stradale

Michele Bravi ha patteggiato la pena di un anno e sei mesi per l’incidente stradale, in cui era stata coinvolta e uccisa una donna di 58 anni

Aurelio Barazzetta, gup di Milano, ha ratificato il patteggiamento a un anno e 6 mesi per Michele Bravi. Il cantante 24enne, vincitore di X Factor e partecipante al Festival di Sanremo, era accusato di omicidio stradale per via di un incidente accaduto il 22 novembre del 2018. In questo scontro era stata coinvolta e uccisa una donna di 58 anni che stava guidando una moto.

Grazie al patteggiamento ratificato in data odierna l’artista beneficia della sospensione e della non menzione della pena nel casellario giudiziale. Durante la scorsa udienza che si era tenuta alcuni mesi fa, l’avvocato Manuel Gabrielli, difensore del giovane, aveva proposto il patteggiamento, richiesta accolta quest’oggi dal giudice.

Non ha fatto ingresso nel procedimento, a seguito di osservazioni da parte della difesa, l’Associazione familiari vittime della strada che aveva avanzato richiesta di intervenire quale parte civile. Termina in questo modo l’iter giudiziario che ha coinvolto il ragazzo.

