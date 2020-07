 Lutto nel mondo del calcio: muore giovane centrocampista di 16 anni

Martedì è morto, a causa di una brutta malattia, Enrico Foglietta, giovane promessa del calcio di 16 anni del Santa Veneranda, club di Pesaro.

Una giovane promessa del calcio stroncata da una terribile malattia. Questo il dramma consumatosi a Pesaro, dove martedì sera è deceduto Enrico Foglietta, ragazzo di 16 anni che militava nella scuola calcio del Santa Veneranda affiliata all’Academy Juventus. Il 16enne era stato colpito nei mesi scorsi da una grave malattia che lo ha strappato alla vita nel fiore degli anni. Diffusasi la notizia del decesso, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio rivolti la famiglia del giovanissimo centrocampista, tra cui quello della stessa società.

Nella serata di martedì 7 luglio, un giovanissimo calciatore è deceduto a Pesaro dopo aver lottato contro una grave malattia che lo aveva colpito nei mesi scorsi. A perdere la vita Enrico Foglietta, centrocampista 16enne della scuola calcio del Santa Veneranda affiliata alla Juve. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, tutto è iniziato negli scorsi mesi quando al ragazzo era stata diagnosticata la grave patologia dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo la diagnosi, Enrico ha lottato insieme alla sua famiglia per cercare di vincere la malattia che purtroppo lo ha portato via alla sua famiglia, agli amici ed ai compagni di squadra. Anche la Juventus è stata vicina al ragazzo: l’ex giocatore bianconero Claudio Marchisio aveva girato un video di incoraggiamento per Enrico, mentre il difensore Giorgio Chiellini gli aveva inviato una maglia autografata.

Il 16enne, che aveva militato anche nel Muraglia, era un centrocampista dal fisico possente con un bagaglio tecnico che lo aveva collocato tra le migliori promesse degli allievi della Veneranda. Il dirigente della società pesarese Giancarlo Serafini ha commentato: “Perdiamo un ragazzo buono, umile, eccezionale, una promessa del calcio che poteva arrivare in alto. La notizia –riporta Il Resto del Carlino– ci ha sconvolti. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia, a nome del presidente e di tutta la società“.

Sulla propria pagina Facebook, il Santa Veneranda ha scritto: “Partecipiamo con profondo cordoglio al dolore che ha colpito la famiglia Foglietta per la prematura scomparsa di Enrico, giovane calciatore della New Academy Juventus. Ciao Foglia, vegliaci da lassù, la tua luce brillerà per sempre“.

