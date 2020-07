Mangia un panino vecchio di un anno: la reazione è sorprendente

Un padre di famiglia ha mangiato per il suo 40esimo compleanno un panino del Mc Donald’s vecchio di un anno che aveva seppellito in giardino

Ha fatto una scommessa e gli ha trovato anche un nome: ‘Mc Donald’s 365’. Ha sepolto in giardino un intero menù (Bic Mac e patatine fritte) del famoso fast food per un anno nel suo giardino e poi lo ha mangiato. Accade in Inghilterra dove Nadin, questo il nome dell’uomo dell’inusuale scommessa, ha festeggiato i suoi 40 anni mangiando il panino e le patatine di un anno fa, ormai putrefatte e dall’odore che faceva venire la nausea. All’uomo non è successo niente di grave a parte solo qualche dolore e problema di stomaco. Ai giornali e televisioni inglesi Nadin ha dichiarato che aveva visto dei filmati in cui alcune persone avevano conservato panini e altri cibi da fast food per anni ma lui ha deciso di andare oltre e quindi di mangiare il panino e le patatine ammuffite, che sicuramente avevano un sapore terribile. L’uomo 40enne ha detto anche di non aver paura di mangiare cose “strane” dato che “ai suoi tempi” ha ingurgitato qualsiasi cosa.

Il panino e le patatine del Menu del Mc Donald’s di un anno fa avrebbero potuto causare gravi danni a Nadin

L’uomo inglese che ha festeggiato il suo 40esimo compleanno con un pranzo “molto salutare” avrebbe potuto patire conseguenze ben più gravi di un semplice mal di stomaco. Si sarebbe potuto ammalare di qualche virus o batterio intestinale con ripercussioni importanti sulla sua salute.

Nadir ha giocato molto con la sua salute ed è stato molto fortunato a non avere conseguenze ben più gravi.