Maria Pedraza, Alison Parker de ‘La Casa di Carta’: sguardo sexy e lato A in mostra

Maria Pedraza, l’attrice che nella fortunata serie Netflix ‘La Casa di Carta’ interpreta Alison Paker, ha condiviso uno scatto mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram auténticamente sobreidentificados con la autenticidad Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_) in data: 8 Lug 2020 alle ore 10:32 PDT

Maria Pedraza, la bella Alison Parker della serie tv di Netflix ‘La Casa di Carta‘, è molto attiva anche sui social. Ieri sera ha pubblicato uno scatto in cui si mostra in bikini nero davanti a un auto parcheggiata mentre usa un riflesso per farsi un selfie. La Pedraza è seguita da oltre 12 milioni di follower su Instagram: oltre ai successi della sua carriera come attrice, partiva già avvantaggiata dato che prima faceva la influencer. La bella spagnola è attualmente fidanzata con Jaime Lorente, con cui ha intrapreso una relazione nel 2018: i due si sono conosciuti sul set della serie di iberica provenienza. Con quest’ultimo e con Miguel Herran ha recitato sia ne ‘La Casa di Carta’ che in ‘Elite’. “Solo una casualità” dicono i registi e i protagonisti delle due serie del colosso ‘Netflix’ perché i casting per ‘Elite’ sono stati fatti prima del successo interplanetario ottenuto dalla serie ‘La Casa di Carta’.

La carriera di Maria Pedraza

Visualizza questo post su Instagram n o w h e r e Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_) in data: 8 Lug 2020 alle ore 3:09 PDT

Maria Pedraza ha debuttato per la prima volta al cinema nel film ‘Amar’ e successivamente nella serie ‘Si fueras tú’, ma il successo arriva con ‘La Casa di Carta’ ed ‘Elite’.

Visualizza questo post su Instagram Heheheheeee 😄😁😍 por finnnnnnnnnnn Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_) in data: 6 Lug 2020 alle ore 9:37 PDT

Nella serie Netflix di Álex Pina ha un ruolo chiave: è l’ostaggio più importante perché è la figlia dell’ambasciatore d’Inghilterra.