Uno splendore incredibile Monica Bellucci. Non ci sono parole per descrivere il grado di bellezza e di femminilità che contraddistingue l’attrice umbra.

Meraviglia delle meraviglie, eppure non è un sogno ma Monica Bellucci in carne ed ossa. Sensuale, bellissima, splendida, e nessuna è come lei dopo avere preso visione del suo ultimo post sul profilo Instagram che lei stessa arricchisce con una certa frequenza.

L’attrice italiana, originaria della località perugina di Città di Castello ma trapiantata da molto tempo in Francia, è come se si fosse fermata nel tempo. Per lei non c’è futuro anagrafico, è rimasta bella come un fossile nell’ambra. Maestosa da ammirare. E la sua bellezza assume ulteriore risalto se si pensa che le primavere che la ex moglie di Vincent Cassel si è messa alle spalle sono ora 55. Esatto, 55 anni. Tanti ne ha la scintillante Monica, che però resta sempre tra le donne più belle e desiderabili che ci siano.

Monica Bellucci, sensualità straripante: è sempre bellissima