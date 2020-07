Scontro tra due auto, bambina di 4 anni muore dopo essere stata sbalzata fuori dall’abitacolo

Una bambina di 4 anni è morta nel pomeriggio di ieri in uno scontro tra due veicoli avvenuto a Qualiano, in provincia di Napoli. La piccola nell’impatto è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto.

Tragedia a Qualiano, comune in provincia di Napoli, dove una bambina di soli 4 anni è morta in seguito ad un incidente stradale consumatosi nel pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate in via Falcone e, nell’impatto, la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo del veicolo a bordo del quale viaggiava. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118 che hanno trasportato d’urgenza la piccola in ospedale, dove è deceduta poco dopo nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto i rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Leggi anche —> Incidente sull’Appia: coppia di coniugi muore a distanza di due giorni

Napoli, tragico scontro tra due auto: bambina di 4 anni sbalzata fuori dall’abitacolo perde la vita

Una bambina di soli 4 anni è morta in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 luglio, a Qualiano, in provincia di Napoli. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e la redazione di Fanpage, la piccola si trovava a bordo di un’auto scontratasi contro un altro veicolo via Falcone, nei pressi dello stadio comunale. Nel terribile impatto, la bimba è stata sbalzata fuori dall’abitacolo rimanendo incastrata tra i due mezzi coinvolti nel sinistro.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul posto si è precipitato lo staff medico del 118 che ha trasportato la bimba in gravi condizioni presso l’ospedale Santobono di Napoli. I medici del nosocomio campano, però, non hanno potuto far nulla per la bambina che è deceduta poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica e le cause dell’incidente. Ascoltati anche i testimoni che si trovavano in zona.

Leggi anche —> Grave incidente stradale: sette persone coinvolte tra cui tre bambini

Leggi anche —> Scontro tra moto e scooter: ragazza giovanissima muore in vacanza

Per consentire i soccorsi e le operazioni degli agenti della Polizia Municipale, come riporta Fanpage, la carreggiata del tratto stradale interessato è stata ridotta.