Paola Turci, lo scatto diventa bollente : vestitino all’inguine – FOTO

Paola Turci, una carriera pazzesca e una sensibilità fuori dall’ordinario che risalta da ogni sua canzone. Si mostra bellissima su Instagram

Un suo famosissimo pezzo recitava “E’ questione di sguardi”. Se si tratta di Paola Turci è anche questione di ascolto. Lei infatti, cantante romana classe 1964, non solo è sempre un bel vedere ma la sua voce continua ad incantare gli italiani. Per ripercorrere la sua carriera non basterebbero libri interi. E’ sempre stata attivissima fin dal primo istante in cui si è affacciata al grande pubblico. L’ha fatto con stile, partecipando direttamente al Festival di Sanremo con la canzone L’uomo di ieri nel 1986.

Nel corso degli anni ha ottenuto il plauso anche di importanti colleghi che hanno voluto collaborare con lei: Vasco Rossi, Luca Barbarossa, Max Gazzè, Carmen Consoli, Marina Rei, Fiorella Mannoia, Laura Pausini…

Gran temperamento quella della Turci che non ha permesso che si spezzasse mai, nemmeno quando nel 1993 è stata vittima di un violento incidente che l’ha coinvolta nel tratto autostradale della Salerno-Reggio Calabria. 13 interventi dopo (12 quali fatti per salvarle l’occhio destro), era di nuovo in piedi e pronta per ricominciare il tour. Un’acconciatura ad hoc le copriva le cicatrici sul volto, il suo carattere battagliero non l’ha portata via al grande amore per le musica.

Vincitrice successivamente del disco di platino con il brano Sai che un è attimo. Si classifica al 5° posto al Festival di Sanremo nei primi anni 2000 con la popolarissima canzone Saluto l’Inverno, stessa posizione ottenuta nel 2017 con Fatti bella per te.

Negli anni si reinventa come scrittrice, non ha mai smesso di esibirsi in pubblico, è stata insegnante e membro della commissione di canto nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, si è sempre spesa e schierata in merito di equità e diritti umani.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, la canotta scivola giù e il Lato A straborda – FOTO

Paola Turci, è questione di sguardi