Nessuna è come lei: Sabrina Salerno ha sempre brillato di luce propria ed oggi come negli anni ’80 e ’90 continua ad essere bella e radiosa come una stella.

Visualizza questo post su Instagram Non sarò mai farina da far ostie.🖤 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

Anche oggi Sabrina Salerno ci regala il suo bello scatto da postare sui social. E si tratta di una foto diversa dal solito. Certo, femminilità e sensualità non mancano come al solito. Ma stavolta vediamo la cantante in versione ‘ribelle’, più vestita rispetto al consueto, fatto di fotografie magnifiche in costume da bagno.

Lei scrive “Non sarò mai farina da far ostie”. A sottolineare la sua forza interiore, pure messa a dura prova nel corso della sua longeva carriera. Lei stessa negli scorsi mesi aveva ammesso di avere dovuto fare i conti per lungo tempo con un manager prepotente ed invadente, che la manipolava e che causò anche la fine di una potenziale, importante storia d’amore con un vip. Ma Le cose sono andate comunque bene per la 52enne cantante ligure.

Sabrina Salerno, lei è splendida ogni volta di più

Visualizza questo post su Instagram Verso l’infinito e oltre… toy story…☀️ Un post condiviso da SABRINA OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 7 Lug 2020 alle ore 12:10 PDT

Infatti ad inizio anni ’90 la genovese ha comunque conosciuto Enrico Monti, colui che è poi diventato l’uomo della sua vita ma che ha sposato soltanto nel 2006, al culmine di un lungo fidanzamento. Al suo Enrico, la Salerno ha dato anche un figlio, Luca Maria, ormai prossimo alla maggiore età tra qualche anno. I recenti post della Salerno sono tutti sa stropicciarsi gli occhi, con un fisico da fare impallidire le teenagers di oggi. Ma come fa ad essere così bella e così perfetta? Qualunque sia la risposta, noi siamo contenti di potere vedere Sabrina così.

Visualizza questo post su Instagram Alcuni baci possono essere magici…💋 Un post condiviso da SABRINA OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT