Splendida come sempre Samantha De Grenet, lei rivela che c’è una nuova proposta di lavoro. Ed i suoi numerosi ammiratori la invocano sempre a gran voce.

Dopo una assenza rilevante, abbiamo finalmente rivisto Samantha De Grenet in televisione. Lei ha ottenuto il ruolo di opinionista su TV8 per il programma ‘Ogni Mattina’, mentre negli ultimi anni le sue apparizioni si erano fatte sporadiche. A 49 anni la ex modella romana resta incantevole. Sempre bella e soprattutto sempre dotata di capacità di pensieri profondi, la De Grenet chiama spesso in causa i suoi followers su questo o quel tema in voga.

LEGGI ANCHE –> Federica Fontana | oggi è ancora bellissima | che sirena in costume FOTO

Intanto lei stessa chiede ai propri ammiratori di farle un in bocca al lupo. Pare che ci sia qualcosa che bolle in pentola. “Una nuova proposta lavorativa”, dice lei su Instagram. Come sarà andata lo sapremo probabilmente tra qualche giorno. La De Grenet scrive: “Mi inviate tutta la vostra energia positiva. In bocca al lupo, auguri e chi più ne ha più ne metta che ho un un appuntamento di lavoro???”. Intanto lei si mostra in tenuta estiva. Ancora sfodera un fisico da togliere il respiro, in due pezzi è un vero splendore.

LEGGI ANCHE –> Monica Bellucci a letto è una dea | senza veli incanta i fans | FOTO

Samantha De Grenet, la solita bellezza di sempre