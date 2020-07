Sondaggi, continua il calo della Lega: testa a testa alle spalle

Sondaggi politici: continua il calo della Lega; avanza gradualmente il Pd, Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia testa a testa

Ultimo sondaggio per il portale affaritaliani. La Lega resta primo partito ma conferma la tendenza lunga ormai mesi che vede un lieve ma graduale calo nei gradimenti. Si arresta al 25,6 con alle spalle il Partito Democratico che ha la tendenza opposta. Lieve ma costante crescita con qualche saltuaria interruzione. Ora è al 20,2% il partito del segretario Nicola Zingaretti. Alle loro spalle un vero testa a testa tra Fratelli d’Italia e Movimento Cinque Stelle. Il partito tricolore si piazza per ora davanti al 15,8%. Staccati giusto di un punto quelli del Movimento, al 14,8%.

Leggi anche > Bengalese positivo in giro per l’Italia

Per quanto riguarda i partiti che non registrano grandi numeri, tiene Forza Italia di Silvio Berlusconi; questi ultimi perdendo lo 0,1% si fermano all’8,2% confermano la crescita degli ultimi mesi. Italia Viva avanza e con salto di due decimi va al 3,1%. Alle sue spalle prosegue il testa a testa con Azione di Calenda che guadagna lo 0,1% e sale al 2,8%. Male La Sinistra che perde tre decimi e scende al 2,5% allontanandosi dal partito di Calenda. Il centrosinistra avanza conquistando terreno sul centrodestra che da tempo non gode più del vantaggio di un tempo. Complice il forte calo della Lega nonostante Fratelli d’Italia sia in salita. Vince ancora il partito degli astenuti.

Leggi anche > Covid, dipendente comunale positiva

In tanti non se la sentono ancora di esprimere una posizione. Gli indecisi sono e saranno sempre il partito della differenza, quello che deciderà le sorti di una parte o di un’altra fazione politica. Lo scenario oggi è di incertezza. Soltanto Conte è il leader saldo maggiormente votato nei sondaggi.