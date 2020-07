Stefano De Martino, un’altra Rodriguez nel suo cuore ma non è Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La loro storia sembra ormai (purtroppo) al capolinea ed emergono indiscrezioni su papabili nuove fiamme

A quanto pare non è bastata una Rodriguez nella vita di Stefano De Martino. Il ballerino napoletano ha deciso di fare il bis. Questa volta però non si tratta di Belen ma di un’altra bellissima modella sud americana, del Venezuela precisamente, di nome Mariana, ex concorrente del Grande Fratello Vip

Nessuna parentela fra le due. A far emergere il rumor è il settimanale Chi di Alfonso Signorini che lancia questo gossip arroventato.

Sembra infatti che Mariana Rodriguez si trovi a Napoli con un’amica in questo momento. La meta non è stata scelta a caso. La showgirl infatti è stata adocchiata sull’imbarcazione del bel Stefano mentre ormeggiava nel golfo della città partenopea.

Visualizza questo post su Instagram Buenos días 🌞 Foto: @heimlicher.official Make-up and hair: @marinazvoryginaoddsson Un post condiviso da Mariana Rodriguez (@marianarodriguez53) in data: 24 Giu 2020 alle ore 2:58 PDT

A dare adito alle indiscrezioni è l’ex fidanzato di lei, il modello Simone Susinna che poco avrebbe gradito gli scatti trapelati dei due.

Visualizza questo post su Instagram Que linda que es la vida 🌊🌈 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:24 PDT

Susinna è celebre per aver partecipato alla dodicesima edizione de ‘L’isola Dei Famosi’, insieme a Raz Degan, Eva Grimaldi, Giulio Base, Samantha de Grenet, Massimo Ceccherini e Nathalie Caldonazzo.

Tutte pazze per Stefano De Martino