Wanda Nara stratosferica su Instagram: la moglie di Mauro Icardi ha estasiato tutti con uno scatto bollente.

Tutti conoscono Wanda Nara: la modella e showgirl argentina ha un grosso seguito sui social. Il suo account Instagram vanta infatti 6,6 milioni di follower. La 33enne vive con il suo attuale marito Mauro Icardi e i suoi 5 figli, 3 dei quali avuti con Maxi Lopez. Tra il 2013 e il 2014 Wanda è stata sulla bocca di tutti per la sua presenza fissa in prima pagina di cronaca rosa. L’argentina, infatti, dopo il divorzio con Maxi Lopez (matrimonio saltato per infedeltà e tradimenti) ufficializzò subito il suo fidanzamento con ‘Maurito’, amico molto stretto de ‘La gallina de oro’. Il resto è storia. Wanda, intanto, continua ad essere esplosiva sul web: l’ultimo scatto condiviso in rete è da cardiopalma.

Lo scatto esplosivo di Wanda Nara

La showgirl questa volta ha esagerato: il suo ultimo scatto condiviso su Instagram è da capogiro. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.