Antonella Elia, parla l’ex: “Vi spiego perché l’ho lasciata”

Antonella Elia ha avuto una storia con Marco Senise, volto storico di Forum. È lui che ha parlato della fine della loro storia e del perché

Antonella Elia è ancora protagonista del piccolo schermo. Dopo la sua partecipazione al GF Vip è tornata in tv con un latro programma che farà parlare di lei a lungo: Temptation Island Vip. Insieme al fidanzato Pietro Delle Piane è una delle nuove concorrenti. I due hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova i loro sentimenti.

Ma nella vita sentimentale di Antonella Elia non c’è solo Pietro. In passato, infatti, la showgirl ha avuto un’intesa relazione con Marco Senise, il conduttore televisivo che per anni è stato uno dei volti storici di Forum. È stato proprio lui a parlare della relazione con la Elia nel salotto di Barbara D’Urso e a spiegare il perché tra loro è finita.

A Pomeriggio 5, Marco Senise parlando della sua ex ha spiegato anche il perché della forte antipatia che c’è tra la Elia e Valeria Marini. La cosa è stata evidente dentro la casa del Grande Fratello, tra continui battibecchi ed insulti. Alla base di questo astio ci sarebbe proprio l’ex conduttore di Forum che ha avuto una relazione con entrambe.

E in merito a questo ha parlato del perché tra lui e Antonella è finita.

