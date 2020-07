Aurora Ramazzotti vestitino a fiori da capogiro, sorriso e forme da urlo – FOTO

Aurora Ramazzotti sfoggia un vestititino a fiori che continue le sue curve da urlo e un sorriso smagliante da capogiro. Ecco la foto.

Aurora Ramazzotti incanta sfoggiando un vestitino a fiori, delle forme da urlo e un sorriso smagliante. Sempre bellissima, con un look completamente naturale, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, corre in soccorso dei suoi followers diventando la testimonial di un programma d’allenamento che durerà tre settimane. Per spiegare ai fans come funzionerà, Aurora ha scelto un look decisamente estivo che ha lasciato tutti senza parole.

Aurora Ramazzotti è un incanto con il look estivo: viso acqua e sapone e tutti stesi

Non ha bisogno di trucchi Aurora Ramazzotti che si mostra senza un filo di trucco ai suoi quasi 2 milioni di followers. Il look estivo, il sorriso e i lunghi capelli che le cadono sulle spalle rendono Aurora una ragazza bellissima nella sua naturalezza. Curiosi di vedere la foto? Cliccate su successiva.