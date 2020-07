Barbara D’Urso, in costume rosso è una bomba, ma qualcuno non è d’accordo – FOTO

Barbara D’Urso ripesca dal cassetto dei ricordi una foto in spiaggia: il look in costume a due pezzi è sensazionale, curve eccezionali

E’ stato un periodo intenso lavorativamente parlando, anche durante il lungo lockdown, per Barbara D’Urso. La popolare conduttrice Mediaset ha proseguito con i suoi programmi di intrattenimento e informazione, continuando a fornire un servizio ai telespettatori. Barbara è risultata di certo molto coinvolta nel provare a raccontare quello che stava accadendo in Italia e non solo. Gli ascolti, viste anche le numerose dirette con personaggi importanti del mondo della politica e della medicina, nel pieno dell’emergenza sanitaria, l’hanno premiata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso Renzo Rosso | beccati teneri e insieme a Venezia | FOTO