Carolina Casiraghi perizoma e senza reggiseno: un sogno illegale – FOTO

The best of Carolina Casiraghi in un’inedita posa “Pink Sugar” tra le lenzuola di casa: la pagina di Instagram presa di mira dai fan

Sempre glamour e mlto fine Carolina Casiraghi nelle sue pose ammiccanti del profilo personale Instagram.

Carolina si è raccontata in un’intervista durante la promozione di uno spot pubblicitario della sua ammaliante bellezza. Eleganza e classe contraddistinguono la modella new entry, specializzata in web influencer. Tra una pagina e l’altra dei romanzi gialli e autobiografici e un tocco culinario tra i fornelli di casache, la protagonista ama immergersi nella semplicità delle cose. Un aspetto che rispecchia il suo modo di essere nella vita di tutti i giorni.

Una vita piena di sogni nel cassetto che lasciano ampio spazio all’immagine in pubblico della dolce bellezza milanese. L’icona di riferimento non poteva essere altro che una personalità di spicco dell’eleganza femminile: Doutzen Kroes.

Ma Carolina Casiraghi oggi fa del suo piatto forte l’amore estetico, con quel pizzico di malizia improntato su ritratti senza veli e quella voglia di lasciare il segno al di là del suo aspetto fisico. I fan di Instagram però sono naturalmente contrapposti al suo modo di concepire la realtà.

Carolina Casiraghi, un tripudio di bellezza “senza veli”