Coronavirus, è emergenza infinita negli Stati Uniti

L’emergenza legata al numero di contagi da coronavirus negli Stati Uniti sembra davvero destinata a non spegnersi nel giro di poco tempo

Non rallenta la curva dei contagi da coronavirus negli Stati Uniti. Un’emergenza infinita che il paese, guidato dal presidente Trump, sembra quasi non aver voglia di gestire adeguatamente. Il rapporto tra i casi di persone positive al coronavirus e il numero di test eseguiti diventa ogni giorno più preoccupante. Solo ieri sono stati registrati circa 62 mila nuovi casi di contagio a cui si aggiungono 890 persone decedute. È giusto però precisare che il registrarsi di un numero così elevato di persone contagiate dal Covid è dovuto anche ad un aumento del numero di tamponi eseguiti. Quello che più impensierisce è che diversi stati hanno già da tempo deciso di abbandonare qualunque tipo di misura necessaria ad escludere il contagio permettendo ai propri cittadini il ritorno alla normalità.

I dati del contagio da coronavirus negli Stati Uniti

Le percentuali legate al numero dei contagi da coronavirus negli Stati Uniti stanno danno diventando sempre più preoccupanti. Dai dati emersi la settimana scorsa infatti si può notare un’impennata del numero di persone positive al Covid. Nello stato dell’Idaho, ad esempio, un mese fa il tasso di positività si attestava al 3% mentre la scorsa settimana è schizzata addirittura al 12%. Stessa cosa per la Carolina del Sud che è passata dal 6% registrata tra maggio e giugno ad un preoccupante 17%. La paura per un aumento incontrollato della diffusione del coronavirus è da registrarsi anche in Texas con un tasso del 14%. Nello stato del Mississippi la percentuale si attesta al 15% e in Florida raggiunge addirittura il 19%.

Considerando che avere un tasso di contagi al 10% vuol dire che il virus sta circolando in totale libertà è ben spiegato il timore verso quegli stati che addirittura sforano, e di molto, tale soglia.