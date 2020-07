Federica Fontana il tempo si è fermato: fisico da ventenne , che forme – foto

Federica Fontana la showgirl e conduttrice televisiva sfoggia tutta la sua bellezza sotto il sole di Forte dei marmi…che spettacolo

Per certe persone gli anni sembrano non passare mai. E Federica Fontana è una di queste, all’età di 43 anni riesce ancora a mantenere un fisico da ventenne. Gli amanti del calcio si ricorderanno la donna nella trasmissione televisiva Mediaset “Guida al campionato” in cui lei era la valletta che affiancava il conduttore Alberto Brandi. Non solo in televisione ma anche sui calendari, la showgirl è stata il soggetto della rivista GQ insieme alla collega brasiliana Fernanda Lessa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Federica Pellegrini, la sua schiena parla da sola…che bellezza -FOTO

Federica Fontana, una bellezza intramontabile