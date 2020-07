Jane Alexander con la giacca aperta, il dettaglio è evidente – FOTO

Nuova foto da parte di Jane Alexander postata tramite il proprio profilo Instagram: un’immagine in bianco e nero che ha fatto impazzire i fan

Contenuti sempre più spettacolari da parte di Jane Alexander. L’attrice continua a lasciare letteralmente a bocca aperta i suoi ammiratori che la seguono quotidianamente su Instagram. Foto e video davvero splendidi che fanno incetta di ‘like‘ e commenti di apprezzamento. L’abbiamo conosciuta come interprete nel ruolo di Lucrezia Van Necker Beauville, la cattivissima marchesa della famosissima serie televisiva Elisa di Rivombrosa.

Era il lontano 2003 e da allora di strada ne ha fatta parecchia. Una carriera che è cominciata quando lei aveva solo 16 anni. In quel momento ha iniziato vestendo i panni di modella. Non ha però impiegato molto per capire che la sua vera strada sarebbe stata nel mondo dello spettacolo, quale attrice.

