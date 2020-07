Tenta la scalata al successo, Jasmine Carrisi, che con Al Bano è protagonista dell’edizione di questa settimana di ‘Gente’. La ragazza canterà come il padre.

Sono sulla copertina di ‘Gente’, Jasmine Carrisi e Al Bano. Padre e figlia rinsaldano il loro profondo legame ed anche quella che è una reciproca passione nei confronti della musica. Anche la 18enne nata dalla relazione del cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso ad inizio anni 2000 ha scelto. Vuole essere proprio come papà e farsi strada come cantante. Seppure in un ambito del tutto differente.

Lei infatti ha pubblicato un disco dal titolo ‘Ego’, incentrato sul genere trap. Si tratta di una variante del rap che piace molto ai ragazzini di oggi, in particolar modo a quelli che frequentano le scuole medie ed i primi anni del liceo. Ed in questo Jasmine Carrisi ha ricevuto da papà Al Bano tutti gli incoraggiamenti del caso, nonostante a lui non piacciano i messaggi veicolati dal genere trap. Si parla infatti anche di consumo di sostanze stupefacenti, di ribellione al quieto vivere sociale e di altri temi non proprio di quiescienza. Ad ogni modo Jasmine sembra avere la testa sulle spalle, quindi mamma e papà non hanno niente da temere.

Jasmine Carrisi Al Bano, lei pronta a sfondare nella musica come papà

A pubblicare la foto sul suo profilo Instagram personale è proprio mamma Loredana Lecciso. Lei mostra con orgoglio padre e figlia che condividono insieme la prima pagina di ‘Gente’. E che dire se non che questo è solo l’augurio per tanti altri successi a venire in futuro. Nel frattempo Jasmine è in vacanza a Barcellona e sta riempiendo di scatti anche sensuali il suo profilo Instagram.

