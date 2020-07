Laura Pausini tra i girasoli nella sua Romagna: che spettacolo – FOTO

Laura Pausini ha condiviso una foto sui social in cui è immersa tra i girasoli nelle campagne di Ravenna in Emilia Romagna

Laura Pausini ha condiviso uno scatto in cui è immersa nel verde e nel giallo di un campo di girasoli a Ravenna in Emilia Romagna. Appare molto solare, come un girasole, bella e raggiante. È vestita con abitino a righe bianche e azzurre e sotto un top leggermente scollato bianco. La didascalia, come sempre, è in cinque lingue diverse: italiano, spagnolo, inglese, portoghese e francese.

La foto in mezzo ai girasoli di Laura Pausini