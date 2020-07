Laura Pausini, incantevole in mezzo ai girasoli: che schianto – FOTO

View this post on Instagram

Riolo Terme (Ravenna). Questa mattina, mentre ero con mia mamma in macchina, siamo passate per questo campo di girasoli. Sono scesa e mi sono fatta fare un po’ di foto, perché volevo farvi vedere la bellezza della mia Romagna, la mia casa, le mie radici. Questa estate, appena potrò, voglio farvi respirare, attraverso qualche foto, la magia che sento ogni volta che torno qui, e voglio farvi conoscere alcuni posti che amo. Riolo Terme (Ravenna). Esta mañana, mientras estaba con mi madre en el coche, hemos pasado por este campo de girasoles. Bajé del coche para hacer algunas fotos, porque quería mostraros la belleza de mi Romaña, mi casa, mis raíces. Este verano, apenas pueda, a través de fotos, quiero haceros respirar la magia que siento cada vez que vuelvo aquí y quiero que conozcáis algunos lugares que amo. Riolo Terme (Ravenna). This morning, while I was with my mum in the car, we got out through this field of sunflowers. I got off the car and she me took some pictures there, because I wanted to show you the beauty of my Romagna, my hometown, my roots. This summer, whenever I get the chance, I will make you feel the magic I feel every time I come back here, through some photos and I want to you to discover some places I do love. Riolo Terme (Ravenna). Esta manhã, enquanto estava com minha mãe no carro, passamos por este campo de girassóis. Saí do carro para tirar algumas fotos, porque queria mostrar-lhes a beleza da minha Romagna, minha casa, minhas raízes. Neste verão, quando puder, através de fotos, quero fazer-lhes respirar a magia que sinto toda vez que volto aqui e quero que vejam alguns lugares que amo. Riolo Terme (Ravenna). Ce matin, pendant que j’étais avec ma maman en voiture, nous sommes passés par ce champ de tournesols. Je suis descendue et je me suis fait faire des photos car je voulais vous faire voir la beauté de ma Romagne, ma maison, mes racines. Cet été, dès que je pourrais, à travers quelques photos je veux vous faire respirer la magie que je sens à chaque fois que je reviens ici et je veux vous faire connaître quelques endroits que j’aime. #Girasole #Sunflower #Nature #Romagna