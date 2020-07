Licia dolce Licia, vi ricordate Mirko? Oggi ha 56 anni ed è lontano dalle scene

Vi ricordate Mirko di ‘Licia dolce Licia’ con Cristina D’Avena? Ecco com’è oggi. A interpretare il personaggio era Pasquale Finicelli

Da tempo Pasquale Finicelli non ha più la sua chioma bionda con il ciuffo rosso sul davanti e compare in televisione solo durante qualche ospitata televisiva legata al personaggio che interpretava in ‘Licia dolce Licia’, Mirko. Oggi lavora come autista privato e ha abbandonato le scene da molto tempo. Ma negli ultimi tempi, con gli altri attori uomini che nella serie tv anni ’80 (che era anche un cartone animato) interpretavano i Bee Hive, il gruppo musicale di ‘Licia Dolce Licia’, ha ideato e dato vita ai Bee Hive Reunion, un progetto musicale.

Cosa fa oggi Pasquale Finicelli, alias Mirko di ‘Licia dolce Licia’

In una vecchia intervista l’ex Mirko ha dichiarato di essere fuori dal mondo dello spettacolo completamente, sia come attore che come cantante dei Bee Hive. Inoltre ha affermato con rabbia che si è affidato a un manager che lo ha consigliato male, dicendogli di lasciare Canale 5 e promettendogli il palco di Sanremo. Lui avrebbe voluto solo cantare e non gli interessava più la carriera nel mondo della televisione. All’epoca aveva 25 anni e si è detto “molto ingenuo”. Adesso Pasquale Finicelli lavora da 14 anni in una concessionaria di pubblicità afferente al gruppo Fiat. È l’autista del presidente e amministratore delegato Angelo Sajeva.

Quelli più nostalgici ricorderanno Finicelli nei panni di Mirko in ‘Licia dolce Licia’ quando con le sue canzoni faceva innamorare le ragazzine nate negli anni ’80, che seguivano con entusiasmo la serie tv.