Magalli replica ad Adriana Volpe e a Cirillo: “Se siete così fenomeli allora…”

Magalli replica ad Adriana Volpe e a Marcello Cirillo. Sembra che nessuna delle due parti voglia mettere parole fine alla lite, cercando di avere sempre l’ultima parola

L’antipatia tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è atavica. I rapporti di lavoro tra i due erano talmente tesi e compromessi che la presentatrice tv ha deciso che, per il proprio benessere, fosse il caso di lasciare la trasmissione I Fatti Vostri.

Giancarlo Magalli, ha continuato a punzecchiarla a distanza a mezzo social. L’ultima uscita poco felice è avvenuta pochi giorni fa quando il presentatore ha commentato i risultati di share dell’ex collega che ha preso altri lidi in una rete emergente. Conduce adesso Ogni Mattina su Tv8.

In un post di facebook di Magalli (poi cancellato) appariva l’emoji che invita a fare silenzio con la percentuale di audience attribuito al programma della Volpe, lo 0,9%.

Non si è fatta attendere la risposta della presentatrice che ha così replicato: “Caro Giancarlo questo gesto di stare zitta non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta.”

La Volpe sottolinea come la trasmissione I Fatti Vostri abbia avuto un’impennata di share sotto la sua conduzione, insieme a Marcello Cirillo, e come adesso sia in discesa dopo il loro abbandono. Paragonare RaiDue, canale storico, con uno appena nato come Tv8 è insensato.

Marcello Cirillo si schiera dalla parte della collega e scrive sul profilo Instagram di lei: “Siamo stati in silenzio cara Adriana per rispetto, anche se non meritato, di un collega in difficoltà e di una rete a noi cara, siamo stai in silenzio anche quando ci sarebbe stato molto da dire di un uomo ‘finalmente solo al comando’ “ Sottolinea inoltre l’allontanamento inspiegabile dal programma di Demo Morselli e come solo l’astrologo Paolo Fox sia adesso seguito dal pubblico, non certo Magalli. Inoltre dice: “Trovatemi una persona che non ha mai litigato con lui.”

