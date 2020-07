Pronta ad esplodere in tutto il suo fascino, Marika Fruscio ammalia i suoi numerosi followers. E fa loro un regalo per allietare il fine settimana.

Visualizza questo post su Instagram Buon week end a tutti …vi mando un bacio😘….. Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10) in data: 10 Lug 2020 alle ore 2:17 PDT

In tanti conoscono Marika Fruscio. La starletta della televisione, spesso ospite di alcune trasmissioni calcistiche, in particolar modo nelle emittenti del Nord Italia, su Instagram è solita farsi vedere in vesti succinte. Chiaramente per la felicità dei suoi tanti ammiratori.

Ed anche stavolta Marika non fa eccezione. La vediamo mentre mette in atto quella che è una massima scritta a tutti i fans. “Tanto di cappello a chi in questo mondo riesce ad essere vero”, scrive in un post. Mentre in un altro più recente, a mezzo video, invia un bacio a tutti i suoi ammiratori. I quali vanno matti di lei e della sua avvenenza. E non di rado capita di vederla mentre si fa divorare con gli occhi, scoprendo anche più del dovuto. Lei è bellissima del resto. E va detto, come ulteriore punto in suo favore, che ormai non stiamo più parlando di una ragazzina ma di una donna divenuta tale da ormai molto tempo.

Marika Fruscio, il solito grandioso spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Le fatiche vanno ricompensate!!! Ora 🍽🍝PASTA😉😋 Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10) in data: 9 Lug 2020 alle ore 2:58 PDT

La sua età ha superato i 40 anni. Ora sono 41, ma davvero molto ben portati. Le si potrebbe tranquillamente darne almeno 5 o 10 in meno. Molto bella e sensuale, la Fruscio poi ha anche dimostrato di essere competente di calcio nel corso degli interventi fatti nelle tante dirette alle quali prende parte. Ma per i suoi ammiratori i pregi principali che la contraddistinguono sono soprattutto estetici. Ed a lei va bene così.

Visualizza questo post su Instagram Gym… Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10) in data: 9 Lug 2020 alle ore 2:23 PDT

