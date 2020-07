Naike Rivelli in campagna, lato B da censura – FOTO

Naike Rivelli continua ad infiammare il web con i suoi scatti da censura: la foto in campagna è da brividi.

Naike Rivelli, da qualche mese, continua a condividere scatti in rete particolarmente bollenti. La figlia di Ornella Muti ama mettere in mostra il suo bel fisico, illuminando i social con il suo lato B spettacolare. La 45enne è sensuale ed è dotata di un corpo da sballo. I suoi follower, da qualche settimana, stanno criticando i suoi modi di fare ma nonostante ciò, Naike è inarrestabile. L’ultima foto condivisa su Instagram è da capogiro: la Rivelli è praticamente nuda in campagna e regala ai fan una visione senza veli del suo lato B.

Lo scatto clamoroso di Naike Rivelli

Nuovo nudismo di Naike Rivelli. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.