Naike Rivelli non teme più la censura, yoga al tramonto – FOTO

Naike Rivelli non teme davvero più la censura sulle sue pagine social e pubblica l’ennesima foto che la ritrae mentre fa yoga in giardino

Meglio praticare sport di mattina o di sera? I medici dicono che l’attività fisica che si fa al mattino è più efficace e redditizia: i suoi benefici li sentiamo per tutta la giornata a differenza di quanto può dare il fitness di sera, magari dopo cena e dunque a stomaco pieno.

Lo sport aerobico e anaerobico la sera è addirittura controproducente perché, stimolando il sistema nervoso autonomo e l’iperattività simpatica, può creare difficoltà ad addormentarsi e iperattività nervosa. Un’indicazione, quest’ultima, valida soprattutto per chi già soffre di disturbi del sonno.

Però yoga, pilates e stretching sono indicati anche di sera: ci aiutano a eliminare le scorie che lo stress ha lasciato sul nostro corpo e andiamo a dormire più rilassati e meno contratti. E Naike Rivelli questo lo sa benissimo visto che pratica yoga acrobatica soprattutto nel tardo pomeriggio e al crepuscolo, come ci ha dimostrato con l’ultimo scatto pubblicato nella su pagina Instagram.

Naike Rivelli e la verticale sulle braccia mentre ammira il tramonto

Visualizza questo post su Instagram #naikerivelli #naked #yoga #nakedyoga #tramonto @ornellamuti @nude_yogagirl Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli) in data: 9 Lug 2020 alle ore 1:24 PDT

Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine a vedere sue foto spuntare come funghi a tarda ora la sera. Naike Rivelli oggi ci delizia con l’ennesimo scatto che la vede praticare la sua amata yoga acrobatica con una verticale sulle braccia e le gambe incrociate. Perché, come non tutti sanno, questo esercizio rafforza le spalle, schiena e addome, migliora l’umore e rafforza la fiducia in se stessi.

Schiena e braccia apparentemente non in tensione, capelli sciolti che toccano il pavimento e lo sfoggio dei suoi numerosi tatuaggi indaco in bella mostra. Nella foto lei, il suo adorato cane e una vista al tramonto in valle da togliete il fiato. Il suo lato b è sfogo dei commenti dei fan, ma c’è anche chi ironizza: “Che bel chihuahua 🤣🤣🤣”.

