Nancy Brilli bellissima con l’amica di sempre – FOTO

Nancy Brilli ha condiviso uno scatto ‘Amarcord’ in cui è insieme a Franca Valeri e Marco Columbro sul set del noto film del 1993 ‘Papà prende moglie’ di Nini Salerno

Nancy Brilli, attrice di successo nata a Roma il 10 aprile 1964, ha pubblicato una foto in onore della grande Franca Valeri dato che la sceneggiatrice e attrice compirà 100 anni il prossimo 31 luglio. La lunga didascalia alla foto scritta da Nancy Brilli celebra la carriera della Valeri, attrice ancora in attività nonostante il fatto che tra poco compirà un secolo. Nella didascalia della Brilli c’è una frase che la grande attrice milanese disse all’allora giovane collega romana: “Non sottovalutare i ruoli da non protagonista, guarda me, ci ho costruito una carriera!”. Proprio sui ruoli da non protagonista la Valeri ha costruito una lunga e fruttuosa carriera e proprio come lei, anche Nancy Brilli ha vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento nell’anno 1990 con il film ‘Piccoli equivoci’ di Ricky Tognazzi.

La carriera e gli amori di Nancy Brilli

Nancy Brilli è stata sposata con Luca Manfredi, regista e figlio d’arte, suo padre è il grande attore Nino Manfredi. Dal regista ha avuto un figlio che ora ha 20 anni, Francesco detto Chicco. Dal 1987 al 1990 è stata sposata con Massimo Ghini: i due si sono conosciuti mentre giravano una mini serie televisiva chiamata ‘Due fratelli’, del regista Alberto Lattuada. L’anno dopo la separazione con Ghini, la Brilli è stata fidanzata per tre anni con il cantante Ivano Fossati.

Dopo la relazione con Luca Manfredi durata fino al 2002, ha avuto una relazione con Roy De Vita, un chirurgo estetico.