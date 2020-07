Napoli, Osimhen tentenna e Milik non porta offerte, ma c’è una sorpresa

Osimhen tentenna dopo l’incontro avvenuto a Napoli con De Laurentiis. Gli agenti spingono il giocatore ad accettare subito

Osimehn e Napoli, sembrava tutto fatto e invece, qualcosa non quadra. Gli agenti sono ottimisti ma il giocatore si è preso un po’ di tempo per decidere. In effetti non c’è fretta ma il Napoli, avendo ormai portato la trattativa in stato avanzatissimo, ha chiaramente fretta di chiudere, anche per proiettarsi su altre operazioni. De Laurentiis, insomma, non aspetterà troppo se dopo un incontro già avvenuto con lo stesso, dovesse tentennare ancora troppo. Il produttore non è perdona da mezze misure nelle trattative, o ci si fidanza o meno, è il suo motto. Gli agenti spingono ma non è chiaro se facciano un doppio gioco insieme al giocatore per aspettare qualche offerta da un club e da un campionato ancora più prestigioso. C’è la Premier nel cuore del giocatore, è stato detto e ripetuto.

Se Osimhen si fa attendere non esemplare nemmeno l’attaccante polacco Milik. Rifiuta da tempo il rinnovo dichiarando di voler cambiare aria, ma l’agente non ha portato offerte interessanti. L’unica indiscrezione che circola è l’accordo che lui ha con la Juventus, la quale, però, non ha mosso passi concreti verso il Napoli. Si parla di contropartite tecniche ma è ben noto che De Laurentiis vende e non scambia, in linea generale.

Il produttore non ha remore a dare il giocare alla Juventus ma chiede 50 milioni, ritenuti troppo dal club bianconero. Intanto una sorpresa all’orizzonte potrebbe arrivare da Lozano. Il giocatore sembra finalmente sulla via giusta per integrarsi. In queste ultime sette giornate si gioca la permanenza a Napoli.