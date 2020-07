Paola Perego svela le sue più profonde paure: “Pensavo di star morendo”

Paola Perego si apre in un toccante libro, parlando dei suoi attacchi di panico e delle sue ripetute crisi. Poi ricorda: “Non vergogatevi di chiedere aiuto”

Si chiama “Dietro le quinte delle mie paure” il libro autobiografico che Paola Perego ha pubblicato, dopo essere uscita da un periodo incredibilmente buio. Ad aiutarla in questo difficile percorso, l’adorato nipotino, che la Perego ha descritto come un’ancora di salvezza. In un’intervista a Verissimo, la conduttrice aveva già rivelato a Silvia Toffanin di soffrire di attacchi di panico, ma il libro va ben oltre il semplice accenno superficiale ed affronta con fermezza i turbamenti della psiche ed i mostri della mente. Lasciata da parte un’inutile vergogna, Paola Perego si apre con il suo pubblico, toccando il tasto dolente degli attacchi di panico, un disturbo da non prendere assolutamente sottogamba.

Paola Perego rivela “Stavo così male, sono andata da un esorcista”

“Il mio nipotino mi ha ridato la felicità” ha raccontato la Perego, in un’intervista a Chi. Ma la via è stata lunga ed impervia e la conduttrice non ne fa un segreto. “Sentivo di star morendo, sono andata da un’esorcista” dice angosciata. “I miei genitori erano disperati […]. Sembravo posseduta”. Poi racconta di essersi sentita come se nessuno la potesse salvare e come se avesse dentro una bestia feroce, pronta a divorarla. “Ma la bestia non esiste” spiega ancora. “La bestia sei tu”.

Importantissimo anche il messaggio che la Perego ha deciso di lanciare ai fan, spingendoli a non sottovalutare i disturbi mentali. La donna ha invitato il suo pubblico a non vergognarsi della propria sofferenza e a chiedere aiuto, all’occasione.

