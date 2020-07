Romina Power la FOTO di famiglia di tanti anni fa con figli e sorella

Romina Power pubblica la foto di famiglia in bianco e nero di tanti anni fa con figli e sorella e commuove tutti i followers.

Tempo di ricordi per Romina Power che sta affrontando un’estate particolare tornando indietro nel tempo. La cantante, su Instagram, sta regalando ai fans foto intime e private della sua famiglia. Nell’ultima foto, in bianco e nero, una sorridente Romina sorride accanto alla sorella Taryn, scomparsa pochi giorni fa dopo aver combattuto contro la leucemia. Nella foto c’è anche un piccolo Yari e Tai, la figlia di Taryn.

Romina Power, bellissima e nostalgiaca nella foto in bianco e nero di famiglia

Da giorni, Romina Power ha aperto il cassetto dei ricordi. Da quando è morta la sorella Taryn, l’ex moglie di Albano Carrisi sta pubblicando tantissime foto del passato in cui è da sola o in compagnia dell’adorata sorella Taryn a cui era molto legata. L’ultima foto, in particolare, ha commosso tutti i fans. Curiosi di vederla? Cliccate su successivo.