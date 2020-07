Stefano De Martino colpo di spugna al passato: in vendita ricordo di Belen – FOTO

Stefano De Martino ha deciso di vendere un oggetto molto importante nella sua relazione con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno formato una delle coppie più amate e seguite dagli italiani. I due, dopo essersi lasciati la prima volta, erano tornati insieme nel 2019. Stefano e Belen, tuttavia, si sono allontanati nuovamente: secondo gli ultimi rumors, entrambi sono già presi da altri flirt e storie amorose. Da qualche giorno si vocifera che il ballerino abbia una relazione con Alessia Marcuzzi. Il marito della conduttrice, dal canto suo, ha deciso di andare per vie legali per difendersi dai rumors. Stefano, in ogni caso, ha deciso di vendere un ricordo molto importante che lo legava a Belen.

Stefano De Martino ha deciso di vendere un ricordo prezioso nella relazione con Belen

Il nativo di Torre Annunziata ha deciso di dire addio al suo passato mettendo in vendita su un sito web un ricordo molto prezioso.