Temptation Island, Lorenzo si scatena contro la fidanzata: è guerra. Il riassunto di quello che è successo durante l’ultima puntata del reality

Ieri Temptation Island è ripartito con il botto: dopo la prima puntata della scorsa settimana che ha riscosso successo, ieri è andata in onda la seconda che ha riserbato ai concorrenti tanti colpi di scena.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE —> Vi ricordate Annuccia? Oggi ha 25 anni ed è così

Temptation Island, durante la seconda puntata del reality si scatena una guerra

Sofia e Alessandro sono arrivati dopo che lei lo ha tradito. Alessandro ha visto Sofia molto vicina al tentatore Alex e, come se questo non bastasse, la sente negare il tradimento. Così hanno chiesto il falò di confronto e li ci sono state tante accuse reciproche. Alla fine riescono a fare pace, si baciano e vanno via mano nella mano.

Annamaria e Antonio convivono da due anni, lei lo vede più vicino ad una tentatrice e lo sente dirgli “fuori dal programma non avrei problemi a frequentarti”. Lei prepara la valigia ma poi le amiche la convincono a restare.

Tra Antonella e Pietro i problemi arrivano quando lui la sente dire che sente ancora il suo ex. “Da una come lei, senza filtri, non me lo aspettavo”.

Manila e Lorenzo sono arrivati in Sardegna senza problemi, ma le sicurezze di Lorenzo vacillano quando la vede farsi spalmare la crema da un single. Non la prende bene, soprattutto quando le sente dire che non è ancora pronta per una convivenza. Per non parlare di quando la vede giocare ad obbligo e verità con gli altri single.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Mimmo de I Cesaroni? Oggi è così

Valeria e Ciavy stanno insieme da quattro anni, lei si è avvicinata al single Alessandro. Il tentatore le organizza una cena in riva al mare e da lì lei va ancora più in confusione. “Voglio vedere fino a che punto arriva” dice il fidanzato.