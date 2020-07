Tragedia in culla. Muore neonata di pochi giorni durante la poppata

Tragedia in culla. Sgomento a Cardiff per due neogenitori che hanno perso la loro bambina di pochissimi giorni mentre si erano addormentati poiché esausti

Luna Atkins di Cardiff è il nome della piccola di soli tre giorni che è morta improvvisamente tra le braccia dei suoi genitori.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, Philippa Atkins (34 anni) e suo marito James Atkins (35 anni) si sono addormentati poco dopo le 21. I due sono crollati, esausti, durante l’allattamento. Avevano portato finalmente a casa la bambina dopo un periodo di degenza dovuta alla nascita prematura avvenuta tramite parto cesareo il 9 maggio scorso.

La coppia ha dichiarato di aver bevuto solo un bicchiere di prosecco in serata per festeggiare insieme l’arrivo di Luna nelle loro vite.

Tragedia in culla a Cardiff, l’inchiesta

Durante lo svolgimento dell’inchiesta il medico legale ha accertato che la piccola sia stata allattata intorno alle 21.30. I genitori si sono addormentati intorno a quell’orario. Sarebbe stata Philippa la prima a risvegliarsi e a controllare Luna. Vedendo che non reagiva ha immediatamente chiamato i soccorsi. La bambina è stata dichiarata morta intorno alle 2.20 del mattino.

La causa del decesso è stata definita “non accertata”.

Philippa, nonostante abbia il cuore a pezzi, ha trasformato il suo dolore in reazione. Sta già predisponendo attività di fundraising per aiutare altri bambini. Ha dichiarato: “Ho portato Luna dentro di me per 9 mesi e l’ho tenuta in braccio solo 3 giorni. Sapevo che mia figlia avrebbe portato del bene. Mi ha dato la forza di credere in me stessa e cercare di rendere il mondo un posto migliore.”

