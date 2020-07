Ieri un tragico incidente con un bilancio devastante: due giovani morti e una coppia ferita, lei in condizioni gravissime

Si è consumato ieri un tragico incidente sull’autostrada A15, tra i caselli di Pontremoli e Aulla, all’altezza di Villafranca in Lunigiana. Il bilancio è devastante, due morti e due feriti gravi.

A perdere la vita sono stati due giovani turisti tedeschi: un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 25, entrambi morti sul colpo.

Due auto, una delle quali trasportava i due giovani, si sono scontrate in un impatto frontale in un tratto a doppio senso di circolazione per via della presenza dei lavori in oorso. Il perché del forte scontro è ancora da chiarire.

I passeggeri dell’altra vettura sono stati feriti e trasportati in codice rosso. La donna, in condizioni molto gravi, grazie all’intervento dell’elisoccorso Pegaso è stata portata all’ospedale Cisanello di Pisa mentre l’uomo al Noa di Massa in ambulanza.

