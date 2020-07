Treviso, muore nel sonno a soli 24 anni. Sconosciuta la causa

Treviso, ancora incerte le cause della morte di Ernest, 24enne morto nel sonno lo scorso 8 luglio. I sospetti degli inquirenti.

Aveva 24 anni, Ernest Morto, morto a Treviso nella notte tra il 7 e l’8 luglio di quest’anno. Il giovane, originario di Breganze, viveva da alcuni anni nel capoluogo di provincia veneto e studiava per diventare programmatore informatico all’Università di Padova. Insieme a lui la fidanzata, che è stata la prima persona a scoprire l’angosciante evento e a dare l’allarme. Secondo quanto riportato da Treviso Today, la ragazza avrebbe scoperto della morte del fidanzato solo la mattina successiva, quando ormai non c’era più niente da fare. La prematura morte di Ernest ha sconvolto amici e conoscenti, ma soprattutto i genitori, per i quali la notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, elicottero precipita nel Tevere: vigili del fuoco sul posto

Treviso, morto a 24anni: i sospetti degli inquirenti

Ancora sconosciute le cause della morte di Ernest, scomparso a soli 24 anni. L’ipotesi più realistica è sicuramente quella di un malore, improvviso ed imprevedibile, che lo avrebbe colpito nel sonno, non lasciandogli modo di avvertire la fidanzata al suo fianco. Tuttavia, data la giovane età del ragazzo, la procura locale sembra aver disposto l’effettuazione di un’autopsia, come di solito avviene in caso di morti premature ed inspiegabili. L’autopsia dovrebbe servire ad escludere eventuali responsabilità indirette riferite a terze persone. Ciò che sorprende gli inquirenti è che il ragazzo appariva in perfetta salute e non aveva mai dato alcun segnale preoccupante. Gli inquirenti stanno vagliando anche l’ipotesi dell’overdose, a causa di alcuni precedenti non meglio specificati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma, 18enne investe 6 persone. Una vittima, ferita la sorella incinta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter