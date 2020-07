Trovato morto giovane di 20 anni a Milano. Il motivo del decesso

Trovato morto giovane di appena 20 anni in un parco di Milano. Il medico legale si è già espresso con un verdetto impietoso

E’ stato trovato un giovane morto a soli 20 anni, di origine albanese e pregiudicato, e residente a residente a Seveso, in provincia di Monza. Il giovane è stato rinvenuto privo di vita nel tardo pomeriggio di ieri in un campo nelle immediate vicinanze della Milano-Meda, più precisamente a Paderno Dugnano (Milano).

Il medico legale si è già espresso. A togliere la vita al ragazzo sarebbe stata una dose massiccia di farmaci o sostanze stupefacenti.

Dopo l’intervento direttamente sul luogo del ritrovamento da parte dei carabinieri e il pm di Monza Stefania Di Tullio, la salma è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale di Milano per l’esame autoptico e le verifiche dell’anatomopatologo.

