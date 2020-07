La bellissima Valentina Vignali mostra ancora una volta il suo fisico magnifico. Uno dei suoi ultimi post contribuisce a fare innalzare la temperatura.

Visualizza questo post su Instagram Questa vuole essere me ma non sa come si fa 🥵🧬 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 10 Lug 2020 alle ore 4:54 PDT

Che show da parte di Valentina Vignali. La 29enne cestista romagnola, da diverso tempo trapiantata a Roma, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Nord Italia. Attualmente lei si trova sul Lago di Garda assieme al suo fidanzato. E chiaramente l’estate e le alte temperature sono la molla che fa scattare il là per potere sottoporsi ad una serie di shooting fotografici prodotti appositamente per i social.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso Renzo Rosso | beccati teneri e insieme a Venezia | FOTO

Lei è dotata di un fisico di quelli da mozzare il fiato e lasciare senza respiro. La vediamo in costume mentre si trova in piedi, in una piscina rialzata. E che stacco di gambe. Maestosa, davvero sontuosa nella sua bellezza. Ed è impossibile non staccare gli occhi dal suo lato b. Anche se c’è tanta acqua, la temperatura è altissima dopo questa foto.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi morte | Al Bano svela tutto | ‘So come è successo’

Valentina Vignali, una sirena senza coda: è una meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Grazie che quando sto per crollare mi ami al posto mio 🤍 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 9 Lug 2020 alle ore 4:28 PDT

Lecito aspettarsi una cascata di ‘mi piace’ e di commenti di grosso entusiasmo. La stessa Vignali si era ‘lamentata’ di essere tornata a Roma trovando una temperatura di 38°. E questo dopo avere pernottato per alcuni giorni a Cortina. Adesso però è tornata a godersi un altro pò di fresco. Mentre invece i suoi tanti followers bruciano di passione per lei.

LEGGI ANCHE –> Jasmine Carrisi in copertina con Al Bano | boom di like | FOTO