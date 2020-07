Vite al limite. Ashley Randall e la sua incredibile trasformazione

Vite al limite, il programma che vede all’opera il dottor Nowzaradan, mostra il processo di rinascita di pazienti affetti da obesità patologica

Il chirurgo bariatrico Nowzaradan ormai è diventato un famosissimo personaggio televisivo grazie al fortunato programma in onda su Real Time, Vite al Limite. Il titolo originale negli Stati Uniti è My 600-lb Life.

Molti sono i pazienti che si rivolgono a lui come ultima speranza per riprendere le redini della propria vita, cercando in tutti i modi di recuperare salute perdendo i numerosi chili di troppo che avvolgono il loro corpo e anche la loro anima.

L’obesità è riconosciuta come una patologia vera e propria. Sono ancora molti gli stigmi sociali che un paziente affetto da tale condizione medica deve affrontare.

La dipendenza da cibo a volte è un sintomo di un malessere psicologico grave che è rimasto sepolto per anni.

E’ lo stesso tipo di ostacolo che ha dovuto affrontare Ashley Randall . La ragazza è stata una delle pazienti televisive del dottor Nowzaradan, apparsa nel corso della prima stagione del programma. Residente a Killeen nello stato del Texas, era arrivata a soli 24 anni al peso di 280 kg.

Ashley Randall di Vite al Limite. Com’è adesso