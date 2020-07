Wanda Nara, bellissima, mostra il suo armadio spropositato – FOTO

Wanda Nara mostra ai fan la sua immensa cabina armadio a Milano. La location è degna delle migliori scene di Sex and the City.

Agente, showgirl e personaggio dello spettacolo, Wanda Nara ha recentemente conquistato il pubblico come opinionista del Grande Fratello Vip. In questa occasione si è mostrata sagace e sempre pronta a dire la sua, ben oltre le aspettative di chi la definiva una statuetta “buona solo per far presenza”. Nonostante la partenza in grande stile, però, la trentatreenne argentina non ha potuto proseguire il suo impegno con il programma a causa del dilagare della pandemia, che l’ha costretta a rimanere bloccata a Parigi. Nella capitale francese, subito dopo la fine dell’emergenza, lei e il marito Mauro Icardi hanno poi cambiato casa, trasferendosi in una meravigliosa villa con giardino insieme ai cinque figli. Adesso la showgirl è tornata a Milano e mostra ai suoi fan un armadio davvero spropositato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Intervista a Cecilia Quadrenni: “La musica, una passione nata con me”

Wanda Nara, la cabina armadio degna di Sex and The City

Ad oltre vent’anni dalla sua uscita, Sex and The City fa ancora scuola tra le star. La moda delle cabine armadio sembra non essere mai davvero tramontata, prova ne è che le più celebri tra le influencer (pensiamo per esempio a Chiara Ferragni) ne hanno rigorosamente una, se non più. Anche Wanda Nara mostra la sua e lo fa con un post sui social. Clicca su “successivo” per vederlo!